Рейтинговое агентство Fitch поставило США под наблюдение из-за долгового спора

Рейтинговое агентство Fitch несколько более критично относится к кредитоспособности крупнейшей экономики мира и сообщило о возможном понижении рейтинга в среду вечером (по местному времени).

Сохранив наивысший рейтинг AAA, кредитные чиновники понизили кредитный прогноз до негативного, что может означать понижение рейтинга.

Fitch мотивировало это решение продолжающимся спором о повышении потолка долга и надвигающимся в результате банкротством.

Пока же признаков быстрого решения конфликта между республиканцами и демократами пока нет.

В Соединенных Штатах парламент, а не правительство, решает, сколько денег государство может занимать.

В течение нескольких недель обе стороны спорили о повышении лимита долга в ходе сложных раундов переговоров.

По прогнозам Минфина, с начала июня неизбежен исторически беспрецедентный дефолт правительства США.

Если бы до этого действительно дошло, это могло бы привести к глобальному финансово-экономическому кризису, миллионы людей могут потерять работу.