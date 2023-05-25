Зеленский: Истребители станут признаком провала России

«Они не только укрепят обороноспособность страны, но и пошлют сильный сигнал о том, что российская агрессия потерпит неудачу», заявил Зеленский в своем вечернем выступлении в среду.

На полях саммита G7 ведущих демократических экономических держав на прошлой неделе президент США Джо Байден фактически расчистил путь коалиции союзников для поставки в Украину самолетов F-16.

Украинские летчики-истребители будут обучаться полетам на этих машинах.

Зеленский также призвал народ Ирана не поддерживать поставки иранских дронов-камикадзе в Россию.