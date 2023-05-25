В этот день 70 лет назад США первый и последний раз испытали ядерный снаряд

В 1950-х годах стратеги НАТО считали, что тактическое ядерное оружие — единственная надежда остановить угрожающее наступление Восточного блока.

Тогдашний репортер «Нью-Йорк Таймс» Глэдвин Хилл дал волю своей лирической жилкеим написал о «внезапным рождением еще одного солнца вблизи дна пустыни».

Это было не первое испытание ядерного оружия, свидетелем которого стал 39-летний журналист.

Он уже наблюдал испытательный взрыв 19 месяцев назад. Однако он попал в облако пыли, поднятой взрывным устройством.

Он подвергся облучению в 20 миллирентген в час, что примерно в тысячу раз превышает естественную радиоактивность.

На этот раз, 25 мая 1953 года, ничего подобного с ним снова не должно было случиться: Хилл наблюдал с коллегами с одной из гор вокруг полигона, потому что журналистов на испытания официально не пустили.

В 8:30 утра по местному времени из орудия калибра 280 миллиметров, весом 84 тонны, которое на сегодняшний день является самым тяжелым оружием в арсенале армии США был произведен выстрел.

От пуска до подрыва боеприпаса на расстоянии около десяти километров прошло 19 секунд.

Район цели был поражен точно, и то, что ядерная боеголовка взорвалась на высоте 160 метров вместо запланированных 500 метров, было незначительной ошибкой.

На расстоянии всего в 5 км около 2600 солдат армии США во главе с новым министром армии Робертом Т. Стивенсом окопались. Пехотинцы должны были дождаться детонации и последующей взрывной волны, затем рвануть вперед километра на полтора и «захватить» боевую технику и укрепления вблизи точки взрыва.

На испытаниях был задействован тепловоз с 15 вагонами, цистернами и элементами моста, а также овцы и свиньи, кролики и мыши в клетках.

В три раза дальше от эпицентра за испытанием наблюдали более 100 членов Конгресса США и правительственных наблюдателей.

Член палаты представителей-республиканец У. Стерлинг Коул тогда заявил: «Я приветствую всех ученых и инженеров, занятых в ядерной программе, которые вложили столько часов и недель в разработку этой прекрасной технологии».

Это испытание было первым и единственным полным огневым испытанием артиллерийского ядерного снаряда; все ядерное оружие, взорванное до этого момента, было либо бомбами, сброшенными с самолетов, либо стационарными конструкциями.

После успешного теста боеголовка с аббревиатурой W9 пошла в серийное производство; еще около 70 были созданы в течение следующих шести месяцев, после того как несколько из них уже были изготовлены до испытаний.

Всего было изготовлено 20 соответствующих пушек, гаубиц М65.