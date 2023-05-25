Больше белокрылку не увидите: народные методы способны избавить от вредителя навсегда

Если на листьях растений появились белые пятна, которые потом изменили привычный цвет на темный, значит - огород атакует белокрылка. При нашествии такого вредителя внутренняя стороне пластины листа также покрывается липким налетом.

Как с ним бороться? Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" советует использовать для таких целей хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке либо порезать тонкими стружками, затем растворить в теплой воде (в соотношении 1:6).

На растение и верхнюю часть почвы надо нанести пену от этого раствора. Нередко одного нанесения достаточно, чтобы избавиться от вредителя. Но при необходимости процедуру можно через неделю повторить.

Еще один вариант - использование чеснока. Несколько зубчиков измельчить, залить 1 л воды, оставить на сутки. Раствор процедить, опрыскивать растение несколько раз - с перерывами в неделю.

Можно также применить препарат «Актара» (по инструкции). Шампунь от блох для животных для обработки листьев надо развести с водой (0,5 ч.л. вещества на 1 литр воды). Опрыскать из пульверизатора.