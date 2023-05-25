Пригожин заявил о длительной войне с Украиной, необходимости перевода экономики на военные рельсы и новой мобилизации

Экономика России должна быть перестроена под военные нужды, считает Пригожин, оценивая долгосрочную перспективу войны на Украине.

«Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой войне. Что нужно делать, чтобы не потеряли Россию? Мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов», - заявил Пригожин.

Как отметил глава «Вагнера», Россия получила обратный эффект в попытке демилитаризации Украины и теперь имеет дело с все более вооруженным современными системами противником.