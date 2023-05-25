Чета Байденов растрогалась до слез на поминках по убитым в школе Увальда

Президент в сопровождении своей жены Джилл Байден, очень тронутой трагедией, рассказал о «действительно тяжелом дне» для семей убитых, стоя перед 21 белой свечой в память о 19 детях и двух учителях, убитых 18 летним стрелком в школе Робба.

Слишком много мест повседневной жизни американцев стали местами массовых убийств, отметил Байден.

Он подчеркнул, что огнестрельное оружие в настоящее время является причиной номер один детской смертности в Соединенных Штатах.

Напомним, что Байден лоббирует запрет на продажу в США полуавтоматического оружия типа AR-15, которое фигурирует в большинстве инцидентов со стрельбой, произошедших здесь в последние годы.