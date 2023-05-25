Бабичев похвалил Костюшкина и Клявера за воссоединение Чай вдвоем, назвав его выигрышным

Воссоединение группы "Чай вдвоем" обеспечило исполнителям хороший заработок при минимуме затрат. Такой позиции придерживается музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

Денис Клявер и Стас Костюшкин объединились, выпустив новую композицию "Нежная". Артисты подчеркнули, что намерены и дальше выступать дуэтом.

Певцы обратили внимание, что в их треках будет больше классики в звучании.

Бабичев пояснил, что заказчики, приглашая группу будут иметь одни плюсы. Критик убежден, Клявер и Костюшкин будут зарабатывать, особо не тратясь.