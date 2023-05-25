Садоводы назвали старинные народные приметы для посадки овощей: современные дачники удивятся

Например, цветение подснежников указывает на то, что пришло время заняться рассадой капусты, помидоров и огурцов.

Если зацвела мать-и-мачеха, можно начинать сеять такие растения, как морковь, укроп, шпинат, редис и щавель.

Появление на березе сережек и цветение черемухи – подходящий момент для посадки лука-севка и картошки.

Сажать свеклу и бобовые нужно, когда начали цвести каштаны. А когда отцветает сирень, кабачки, огурцы и тыкву можно высаживать в грунт.