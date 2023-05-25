Пригожин жестко высказался о членах семьи Шойгу, а его зятя назвал «голубым, который в Эмиратах попочкой трясет»

Пригожин жестко раскритиковал членов семьи министра обороны России Сергея Шойгу за неподобающее, на его взгляд, поведение. Так, руководитель «Вагнера» крайне недоволен дочерью министра обороны, которая руководит проектом «Остров фортов» в Кронштадте. По мнению Пригожина, на этот проект затрачивается слишком много средств. Глава «Вагнера» заявил, что эти деньги лучше потратить на боеприпасы военнослужащих, исполняющих свой долг при выполнении специальной военной операции на Украине (здесь очевиден прямой намек на то, что министерство обороны во главе с Сергеем Шойгу плохо снабжало боеприпасами бойцов ЧВК «Вагнер», о чем ранее неоднократно говорил Пригожин).

Про зятя Шойгу Пригожин сказал, что этот молодой человек «пальцами гнет, что ему не нравится специальная военная операция на Украине». По словам руководителя ЧВК «Вагнер», у Алексея Столярова (так зовут зятя министра обороны) «насквозь сквозит голубизна». Пригожин возмутился: «Как может зять Шойгу поехать в Арабские эмираты и своей попочкой трясти?».

На данный момент министр обороны России Сергей Шойгу, а также пресс-служба оборонного ведомства никак не прокомментировали слова Пригожина о членах семьи Шойгу.