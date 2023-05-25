Хренин и Шойгу подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в Беларуси

Подписание соответствующих документов состоялось в Минске во время двусторонней встречи главы министерства обороны Беларуси Виктора Хренина и Министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в пресс-релизе уточнил, что контроль за размещаемым в специальном хранилище в Беларуси нестратегическим ядерным оружием и решение о его применении остаётся за Россией.

Кроме того, Хренин и Шойгу в ходе встречи в белорусской столице обсудили военно-политическую обстановку в регионе и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и России.