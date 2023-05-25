Дочь Волочковой Ариадна не хочет видеть мать на выпускном балу

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что ее дочь Ариадна Вдовина не желает видеть мать на выпускном.
Балерина убеждена, что ничего страшного в семье не произошло, отметив, что совсем недавно выступила с наследницей в рамках концерта в "Известия Холл".
Волочкова обратила внимание, что Ариадна постоянно участвует в ее постановках, невзирая на более чем сложные отношения между ними.
Нежелание видеть родительницу на выпускном Анастасия назвала ревностью дочки к славе и успеху. Артистка считает, что родная дочь видит в ней конкурентку.
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