Дочь Волочковой Ариадна не хочет видеть мать на выпускном балу

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что ее дочь Ариадна Вдовина не желает видеть мать на выпускном.

Балерина убеждена, что ничего страшного в семье не произошло, отметив, что совсем недавно выступила с наследницей в рамках концерта в "Известия Холл".

Волочкова обратила внимание, что Ариадна постоянно участвует в ее постановках, невзирая на более чем сложные отношения между ними.

Нежелание видеть родительницу на выпускном Анастасия назвала ревностью дочки к славе и успеху. Артистка считает, что родная дочь видит в ней конкурентку.