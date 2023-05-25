Польские СМИ сообщают о росте контрабанды оружия и нелегальной миграции из Украины

Как сообщает издание со ссылкой на Стражу Граничну, в 2022 году было изъято 8 382 единицы оружия и боеприпасов, а в 2021 году – 1 438, а рост в 6 раз обеспечила соседняя Украина.

Значительная активность мафия проявляет и в сфере незаконной миграции, по данным издания оборот поддельных документов вырос в разы.

«В Польше зафиксирован заметный рост преступлений — в основном в сфере миграции и подделки документов», — подтверждает заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Восик в ответ на запрос депутата Бернацкого.

С 24 февраля 2022 года в Польшу въехало уже 12 млн граждан Украины. В соответствии со Специальным законом они получили право проживания (продлено до июня 2024 года) — включая полную свободу пересечения границ в странах ЕС.

Этим пользуются украинские банды, делает вывод Rzeczpospolita.

