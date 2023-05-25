Избавиться от личинок майского жука: как это сделать без особых хлопот

Личинки майского жука - одни из серьезных врагов на участке. Дело в том, что самки насекомого откладывают яйца прямо в почву. На то, чтобы из них вылупились личинки, а потом расползлись в поисках питания, требуется не более месяца.

Будущие жуки очень прожорливы, они уничтожают корни растений. Как с ними бороться? Можно уничтожить физически. Для этого весной надо провести глубокую перекопку территории и собрать личинки.

Также важно отлавливать взрослых особей, которые могут облюбовать плодовые деревья. Майских жуков легче всего собирать в утреннее время. В этом плане выручают бесхитростные ловушки.

Чтобы жуки не разлетались по участку, надо развесить либо расставить ловушки из пластиковых бутылок, куда поместить забродившее варенье с водой.

Избавиться от личинок также можно с помощью посадки бобовых культур: майские жуки эти культуры не любят и кладку там не оставят.

При необходимости можно обработать почву раствором марганцовки: такой вариант позволит справиться как с личинками майских жуков, так и с другими вредителями.