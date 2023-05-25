Спасатели нашли на Эльбрусе шестерых потерявшихся белорусских альпинистов

В ведомстве уточнили, что спасатели МЧС России обнаружили группу белорусских туристов на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг.

Поисково-спасательная операция проходила в сложном горном рельефе местности, в условиях неблагоприятных погодных явлений.

В настоящее время белорусские альпинисты доставлены в город Лермонтов Ставропольского края.

Отмечается, что угрозы жизни людей нет, специалисты психологической службы ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике готовы оказать всю необходимую помощь потерявшимся на Эльбрусе белорусским туристам.