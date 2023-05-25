Михайлов стал дедушкой прелестной внучки

11:32 2023-05-25

Исполнитель Стас Михайлов примерил статус дедушки. У пасынка артиста Андрея Канчельскиса родилась дочка.

Пасынок Стаса Михайлова Андрей Канчельскис стал отцом. 24 мая у него появилась дочь, о чем родитель сообщил в соцсетях.

Супругой Канчельскиса является гречанка Кэти Гавелас. Расписались возлюбленные в 2021 году на территории Греции.

На празднике в честь рождения малышки присутствовали самые близкие пары. Был там и Михайлов.

Певец произнес трогательный тост и не забыл вручить новоиспеченным маме и папе шикарный подарок.

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