Михайлов стал дедушкой прелестной внучки

Пасынок Стаса Михайлова Андрей Канчельскис стал отцом. 24 мая у него появилась дочь, о чем родитель сообщил в соцсетях.

Супругой Канчельскиса является гречанка Кэти Гавелас. Расписались возлюбленные в 2021 году на территории Греции.

На празднике в честь рождения малышки присутствовали самые близкие пары. Был там и Михайлов.

Певец произнес трогательный тост и не забыл вручить новоиспеченным маме и папе шикарный подарок.