Михайлов стал дедушкой прелестной внучки

Пасынок Стаса Михайлова Андрей Канчельскис стал отцом. 24 мая у него появилась дочь, о чем родитель сообщил в соцсетях.
Супругой Канчельскиса является гречанка Кэти Гавелас. Расписались возлюбленные в 2021 году на территории Греции.
На празднике в честь рождения малышки присутствовали самые близкие пары. Был там и Михайлов.
Певец произнес трогательный тост и не забыл вручить новоиспеченным маме и папе шикарный подарок.
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