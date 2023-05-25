Дачник со стажем рассказал, какое простое удобрение увеличивает число завязей на огурцах

Спасти ситуацию поможет простое, известное многим опытным дачникам удобрение, которое можно получить бесплатно.

Речь идет о подкормке из древесной золы, получаемой путем сжигания древесных растительных остатков.

Огуречная культура не станет сбрасывать завязи, если будет получать в достатке калий и фосфор.

Именно зольная подкормка является незаменимым источником этих элементов.

Самый хороший эффект будет получен от использования древесной золы на кислых почвах, потому что в этом случае добавка еще и раскисляет землю, делая ее более плодородной.

Вносить золу нужно в прикорневую зону, хотя допускается и обработка по листовым пластинам тоже.

В 10 л воды нужно размешать третью часть ведра золы. Воду берем горячую. Ведро понадобится большое, на 10 литров объемом.

Полученный раствор оставляем в темноте на три дня. Затем все это процеживаем и готовую воду применяем для полива огурцов.

На каждый куст понадобится около литра подкормки из золы. Повторные процедуры проводятся через 2 недели.

Удобрять таким образом можно огурцы как в теплице, так и в открытом грунте, но во втором случае подкормка более актуальна. Поливаем растения под корень.

Листья можно опрыскивать, от этого тоже будет польза. Кроме огурцов, на такую подкормку хорошо отзовутся свекла, помидор, капуста, картошка.