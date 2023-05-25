Борисова вызвала ажиотаж у поклонников появившись в кино в дни, когда в ее семье произошла трагедия

Ранее стало известно о трагическом случае, который произошел в семье актрисы, что стало поводом для обсуждения.

Ее 15 летнюю дочь покусала собака и теперь она находится в больнице.

Эта история случилась выходной, в загородном ресторане, куда Дана с дочерью и их питомцем заехали, когда возвращались с отдыха в Подмосковье.

В кафе разрешалось посещение с домашними животными.

Все произошло очень быстро: в тот момент, когда ведущая вышла позвонить, в распахнутую дверь ворвалась собака породы джек-рассел и набросилась на ее дочь Полину, она сильно покусала девочке руки, когда та прикрывала лицо.

Дана быстро вызвала такси чтобы вернутся в Москву, но в дороге раны распухли, позеленели и сильно кровоточили.

По состоянию девочки было понятно, что у нее сильный стресс, она постоянно говорила и никак не могла остановиться.

Уже дома к ночи у Полины поднялась температура и пришлось вызвать скорую помощь.

"Полине пришлось начать делать серьёзные уколы от бешенства.

Причём такие уколы делаются только под присмотром и в стационаре, дочке сделали уже шесть уколов"- сообщила светская дива.

Это трагедия случилась накануне выпускных экзаменов, что очень некстати, поэтому ведущая планирует забрать дочь домой и доделывать уколы в поликлинике.