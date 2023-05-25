Урожаю картофеля не хватит места: чем для этого обработать клубни перед посадкой

Чем обработать клубни картофеля, чтобы они не болели, не боялись вредителей и выросли крупными? Автор канала "Ученый агроном" на платформе Дзен советует опылить их древесной золой и табачной пылью. Зола в этом тандеме выступает в качестве удобрения, а пыль табака - отпугивает вредителей.

Полезно обработать клубни биопрепаратом Фитоспорин, который содействует защите картофеля от грибковых заболеваний. Против болезней хорошо работает и Алирин-Б.

Кроме того, желательно приготовить состав, который будет обладать как защитными, так и питательными свойствами. Для этого на 10 л воды надо взять 5 гр. медного купороса, 10 гр. борной кислоты, 60 гр. суперфосфата, 1 гр. перманганата калия и 40 гр. карбамида.

Полученным раствором хорошо опрыскать все клубни. Идеально, если после такой влажной обработки еще и опылить картофель золой и табачной пылью.

На начальном этапе для усиленного питания в лунку можно добавить по горсти золы и перегноя, а также - комплексное удобрение, в котором присутствуют микроэлементы.