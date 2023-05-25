Знаменитую певицу Кэти Перри   раскритиковали за красное платье с вырезами

Американскую звезда подверглась критике в социальных сетях после того как опубликовали ее фотографию с реалити-шоу American Idol.

На мероприятии, где певица играла роль ведущей, она появилась в красном платье, которое напоминало купальник, сообщило издательство «Lentа.

Платье было с глубокими вырезами на груди и талии.

Свой оригинальный образ девушка дополнила ненавязчивым макияжем и черными завитыми локонами.