Знаменитую певицу Кэти Перри   раскритиковали за красное платье с вырезами

12:04 2023-05-25

На шоу American Idol, Девушка пришла в красном платье с глубокими вырезами по всему телу за что получила порцию хейта в соцсетях.

 Американскую звезда подверглась критике в социальных сетях после того как опубликовали ее фотографию с реалити-шоу American Idol.

На мероприятии, где певица играла роль ведущей, она появилась в красном платье, которое напоминало купальник, сообщило издательство «Lentа.

Платье было с глубокими вырезами на груди и талии.

Свой оригинальный образ девушка дополнила ненавязчивым макияжем и черными завитыми локонами.

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