Хренин: нестратегическое ядерное оружие уже в арсенале ВС Беларуси

В четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу приыл в Минск лдоя участия в заседании министров обороны стран-участниц ОДКБ.

До начала саммита он встретился с министром оброны Беларуси Виктором Хрениным и обсудил деталим военного сотрудничества в рамках сложившейя внешнеполитичсекой ситуации.

На брифинге посвщяенном встрече белорусский министр отметил, что белорусская армия модернизировала свои ракетные сили и ВВС для размещения на них ТЯО.

«По поручению глав государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия», - констатировал Хренин.

Речь в частности идет о переоборудовании штурмовиков Су-25 и комплексах «Искандер» поставленных в Беларусь в прошлом году.

Белоруские военные прошли обучение в России и освоили знания по использованию ТЯО на имеющихся в армии средствах доставки.