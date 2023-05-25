People: перед смертью Тина Тёрнер перенесла рак и пересадку почки

25 мая новостной журнал People рассказал, что в 1987 году у певицы Тины Тёрнер обнаружили гипертонию, которую исполнительница долгое время отказывалась лечить, что спровоцировало инсульт у женщины, случившийся в 2013 году. Позднее Тёрнер признавалась, что после перенесённого инсульта она усомнилась в своей способности танцевать и даже носить туфли на высоком каблуке.

В 2016 году у Тины Тёрнер диагностировали рак кишечника, однако после продолжительного лечения певица приняла решение отказаться от традиционных методов врачевания, обратившись к гомеопатии, которая впоследствии спровоцировала почечную недостаточность и закономерную пересадку почки. 24 мая Тёрнер умерла в возрасте 83 лет.