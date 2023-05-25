Одуванчик с водкой спасут перец от паутинного клеща

Паутинный клещ наносит перцам непоправимый вред. Растение чахнет, есть риск потерять если не весь, то большую часть урожая. Как с ним боротьмя?

Опытные дачники советуют прибегнуть к раствору на основе... водки. Для его приготовления нужно 100 мл водки развести с 1 л воды и хорошо опрыскать все растения.

Затем, на втором этапе борьбы с вредителем, измельченные цветы и стебли одуванчика заложить в ведро (заполнить на треть), залить кипятком. Сутки настоять, процедить. И через день после первой обработки опрыскать перцы уже этим раствором.

Через неделю обработки повторить по такой же схеме.

Чтобы предотвратить появление паутинного клеща на будущий год, после уборки урожая осенью надо тщательно вымыть теплицу и заменить в ней верхний слой грунта (10 см). Обработать теплицу серной шашкой.