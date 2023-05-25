Сильнеший пожар случился в здании торгового центра Сиднея

Как сообщила пожарная служба: пожар вспыхнул в четверг, около 16:00 по местному времени в районе Сьерри-Хиллз недалеко от главного железнодорожного вокзала, по причинам, которые пока еще не выяснены.

По данным телеканала 9News, из здания эвакуировали более 50 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.

По сообщениям СМИ, бывшая фабрика рядом с улицей Елизаветы пустовала, но бездомные часто использовали ее для ночлега.

В работе было задействовано более 120 экстренных служб и около 30 единиц техники и в настоящее время пламя находится под контролем.

В результате пожара семиэтажное здание частично обрушилось, на видео в местных СМИ видно, как рушится крыша и рушится часть фасада, а сама пожарная часть сообщила что это был «ад».

Соседние дома также были эвакуированы из-за опасений распространения огня.

Также сгорело несколько припаркованных автомобилей.

Над городом виднелись густые клубы черного дыма, а многие дороги в этом районе были перекрыты.