Пригожин прокомментировал увольнение Долгова, которому он дал интервью

25 мая журналисты издания "News.ru" сообщили Евгению Пригожину, что сотрудник информагентства "Телега Online" Константин Долгов был уволен после того, как создатель Wagner Group дал ему развёрнутое интервью длительностью 77 минут. В данном интервью Долгов задавал создателю ЧВК провокационные вопросы, а Пригожин не менее провокационно на них отвечал.

По словам Евгения Пригожина, он обязуется поддержать Константина Долгова после увольнения, однако бизнесмен призвал помнить, что проект "Телега Online" финансируется администрацией президента России, из-за чего российское правительство может быть причастным к увольнению журналиста.