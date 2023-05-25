Лондон: навигационные данные используются в целях российской пропаганды

Об этом свидетельствует анализ, проведенный компанией Geollect, согласно ежедневному разведывательному отчету министерства обороны Британии в четверг.

Отмечается, что сигналы, которые передавались в Автоматическую систему опознавания (АИС), создавали впечатление, что в Черном море сформировался 65-километровый строй плавсредств в форме буквы Z.

«О том, что данные не соответствуют действительности, можно судить, в том числе, по тому, что они предполагали, что корабли шли со скоростью до 102 узлов (188 километров в час)», говорится в заявлении британцев.

Британские эксперты предупредили, что манипулирование данными АИС увеличивает риск морских происшествий.

Корабли и лодки обычно используют его, чтобы передать свое местоположение, чтобы избежать столкновений.

По его словам, Черноморский флот России по-прежнему уязвим, а 24 мая произошло нападение на российский корабль-разведчик.