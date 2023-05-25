Лолита была среди присутствующих на похоронах Кучеренко

Исполнительница Лолита Милявская простилась с мужем коллеги Дианы Гурцкой, замминистра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. Церемония прощания проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Звезду сцены засняли выходящей из храма в обществе незнакомца. Артистка облачилась в черное платье и белый платок.

Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни. Чиновник возвращался из рабочей поездки на Кубе.

Причиной смерти чиновника назвали сердечную недостаточность. Супруга Гурцкой предали земле на Троекуровском кладбище Москвы.