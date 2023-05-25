Клумба из примул: как ее размножить самым быстрым и простым образом

Время размножения примул - август. Примулу зубчатую и аурикулу при этом даже можно не выкапывать.

У первой надо оголить толстые корни и нарезать из них черенки. В верхней части корня сделать продольный разрез длиной 1-1,5 см, посадить черенки в рыхлую землю на глубину 3 см, замульчировать почвой и накрыть пленкой.

У аурикулы довольно легко отделяются молодые розетки листьев, и этим надо воспользоваться.

Их также надо высадить в череночник под пленку, притенить и контролировать влажность грунта.

Розетки аурикулы укоренятся примерно за две с половиной недели. Однако на постоянное место их надо высаживать весной - в апреле-мае.