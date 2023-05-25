Защитники животных в Европе призвали к розыску жуков-оленей, популяция которых стала малочисленной

Европейские зоозащитные организации призвали к поиску жуков-оленей. Акция призвана помочь предоставить информацию о его обитании.

«Лучшее время для наблюдения за этими внушительными жуками — сумерки между серединой мая и началом августа», — сообщили в немецкой зоозащитной организации в четверг.

Жуки особенно полюбили разреженные, старые и аномальные дубравы с высокой долей валежника или пней. «При наблюдении важно не потревожить жука-оленя».

В идеале наблюдатели должны документировать найденного жука фотографией, чтобы исключить возможность путаницы с другими видами.

Находку можно документировать через мобильные приложения, разработанные такими организациями.