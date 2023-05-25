Выступление Арбениной и Ночных снайперов отменено в Нальчике

Выступление вокалистки рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной не состоится в Нальчике. Причина отмены мероприятия не озвучена.

Отмена концертов Арбениной уже ни кого не удивляет, так как концертные площадки одна за одной сообщают о переносах и отменах выступлений популярного коллектива.

Рекламные кампании "Ночных снайперов" ситуацию изменить не в состоянии. В Нальчике выступление планировалось провести на сцене "Зеленого театра".

Существующее положение вещей - ответ Арбениной на критику СВО РФ в Донбассе.