Рудченко заявил, что Киркоров подражает Тине Тернер

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал Тину Тернер замечательной звездой мирового масштаба, яркая манера исполнения которой всегда привлекала не только зрителей, но и коллег по сцене.

Критик убежден, что от шоу исполнительницы многое взял на вооружение отечественный певец Филипп Киркоров, что особенно заметно по его выступлениям в 90-е и начале 2000-х.

Деятель музыкальной индустрии отметил, что Киркоров по примеру Тернер выходит на сцену в ярких концертных костюмах, создавая оригинальные образы.

Именитая артистка ушла в мир иной в возрасте 83 лет на территории Швейцарии. Знаменитость умерла в окружении близких.

В последние годы Тернер была серьезно больна. В 2016 году ей поставили страшный диагноз - рак кишечника.