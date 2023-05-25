Удачная подкормка для перца, которая делается в период цветения растения

Цветение - ответственный период для любого растения, для перца, конечно, тоже. Чтобы сформировать плоды, овощная культура тратить много сил и энергии, которые надо откуда-то черпать.

Фосфор и калий необходимы для успешного образования и развития корневых отростков. Для восполнения этих элементов даем растению монокалий фосфат и фосфат калия.

Магний тоже важен для корневой системы, он укрепляет и продолжает ее развивать. Также элемент способствует улучшению показателей урожайности овощной культуры.

Во время цветения предложите растению магниевую соль или сульфат магния.

Когда надо запустить активный рост зелени и побегов, добавьте в рацион перцев азот, но перебарщивать нельзя.

При избытке азота будут активно развиваться листья, но мало энергии и питания останется плодам, они вырастут мелкими и чахлыми.

Не только основные перечисленные элементы являются залогом высокой урожайности и качественных плодов.

Для хорошей отдачи перцам нужны также микроэлементы: бор, медь, цинк, железо. Все это - строительный материал для сладких и сочных плодов.

Вносить микроэлементы можно с помощью опрыскиваний соответствующими составами.

Лучше брать сбалансированные препараты, специально предназначенные для выращивания перцев.