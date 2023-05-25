ABBA ответила отказом выступать на Евровидении 2024 в честь юбилея победы группы на конкурсе

Члены легендарного музыкального коллектива "ABBA" заявили, что не намерены выходить на сцену в рамках международного музыкального конкурса "Евровидение 2024" в честь 50-летия своей победы, о чем информирует издание The Guardian.

Дело в том, что в следующем году состязание пройдет в родном государстве ABBA - в Швеции, но этот факт не помог организаторам "заманить" именитых музыкантов на мероприятие.

Волю всей группы выразили ее участники Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон.

Они заявили, что если один из ABBA изъявляет нежелание выступать, то и остальные следуют его примеру.