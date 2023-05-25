Соперник Эрдогана подал жалобу после видео его связей с боевиками РПК

«Мы подали жалобу», — написал в Твиттере в эту среду, 24 мая, Джелал Челик, адвокат Народно-республиканской партии (НРП), возглавляемой Киличдароглу, уточнив, что он требует один миллион турецких лир, или почти 47 000 евро.

Президент Эрдоган во время большой встречи 7 мая в Стамбуле показал короткий ролик, в котором, по его словам, Кемаль Киличдароглу «продвигается рука об руку с РПК», организацией, которую Анкара и ее западные союзники квалифицируют как террористическую.

На кадрах кандидат от оппозиции под музыку призывает идти «вместе на избирательные участки» на президентских выборах, что немедленно воспринимается руководителем РПК, хлопающим в ладоши.

Президент Турции, выигравший первый тур с 49,5% голосов, публично признал в понедельник, что это «была подстава», повторив, однако, что его соперник «присоединился к террористической организации РПК», что является необоснованным утверждением.