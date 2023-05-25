Кофейная гуща для сада и огорода: как правильно применять

Дачники-старожилы знают, что органические удобрения можно делать практически из всего, из любых отходов продуктов питания: из скорлупы яиц, кожицы лимонов и картошки, черствого хлеба.

Из кофейной гущи тоже можно извлекать пользу. Разберемся, какую именно, с дачным экспертом.

В компост

Сделайте смесь из кофейной гущи и любых органических отходов. Это могут быть листья, свежая скошенная трава, сено, опилки, кора). На несколько недель положите все это в яму для ферментации. Потом можно использовать для улучшения качества почвы.

Как удобрение

Берем остатки кофе в виде кофейной гущи и разбавляем водой, поливаем полученной жидкостью растения. Они получат питательные элементы, а вы приготовите бесплатную подкормку.

Для почвы

Кофейная гуща часто добавляется в грунт в чистом виде, чтобы сделать его более плодородным и питательным.

При посадках

Соедините гущу и золу, добавьте другие питательные вещества, которые есть под рукой - и получите отличную смесь для посадок растений. Добавьте ее в лунку и ждите хорошего урожая.

Мульча

Кофейную гущу можно использовать для мульчирования. Насобирайте достаточное количество этих отходов и уложите солидным слоем вокруг растения. Так вы сбережете воду в почве и напитаете грунт полезными элементами.