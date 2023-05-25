На Пугачеву подали в суд за долг по аренде участка вблизи Солнечногорска, где находится дача исполнительницы

Алла Пугачева задолжала по аренде береговой линии под свой причал на даче вблизи Солнечногорска в Подмосковье.

На исполнительницу подали в суд, о чем информирует Телеграм-канал Shot.

По имеющимся сведениям, Алла Борисовна сняла в аренду часть берега реки Истры в деревне Бережки, где у нее имеется дача.

Предполагается, что певица просто забыла оплатить за аренду перед тем, как покинуть родное государство. Она должна 44 500 российских рублей плюс "накапало" уже пени в размере 7 000 рублей.

Недавно сообщалось, что внук исполнительницы и коллега по сцене Никита Пресняков разместил на специализированном сайте объявление о продаже дома на Истре. Цена вопроса - 225 000 000 рублей.