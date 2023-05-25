Цветовод со стажем рассказал, какие признаки указывают на необходимость пересадки кактуса

14:43 2023-05-25

Выращивать кактусы дома - одно загляденье. Никаких с ними проблем, минимум ухода, минимум внимания. Кажется, они растут сами по себе. Однако приглядывать за питомцами все же надо, погубить при желании можно даже кактус.

Например, одна из важных процедур ухода - пересадка.

Это надо делать своевременно, иначе даже самое выносливое и неприхотливое растение начнет со временем чахнуть и медленно погибать.

Как понять, что кактус пора пересадить? Расскажут эти три признака, обратите на них внимание.

Вы заметите невооруженным глазом, что корни попросту начали выпирать из вазона, в котором им не хватает места.

Другой признак определяем по состояние почвы. Она начнет очень быстро сохнуть и даже давать трещины. Это значит, что корни сильно разрослись и уже не умещаются в тесную тару.

Им не хватает воды и питания. Срочно позаботьтесь о новом жилище для зеленого друга.

Если кактус чахнет на глазах без видимой причины и совсем перестал расти и развиваться, как бы замер на одном месте, значит пора расширять жилищные условия.

Помните один полезный совет: нельзя делать полив кактусов сразу после пересаживания. Многие делают как раз наоборот.

Увлажнять землю в первый раз надо после 4-5 дней пересаживания кактуса на новое место. Берем при этом теплую воды, примерно в 35 градусов.

Поливаем медленно и осторожно, мелкими дозами. Ждем, пока вся жидкость хорошо впитается.

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