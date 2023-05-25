Врач-диетолог Марина Аплетаева уточнила, сколько хлеба можно съесть за день без вреда для здоровья

Здоровый человек может употребить в день два-три куска хлеба, уточнила врач-диетолог Марина Аплетаева, сообщает Рамблер.

Обычный здоровый человек, не имеющий каких-то противопоказаний, может съедать в день два-три куска любого. Если есть лишний вес либо сахарный диабет, от белого хлеба лучше отказаться, потому что он содержит быстрые углеводы. А ржаной хлеб - не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, – отметила диетолог.

Зерновой хлеб, по ее словам, никаких противопоказаний практически не имеет. Его можно включить в рацион даже при избытке веса и сахарном диабете. Причем в том же количестве, который показан абсолютно здоровым людям.

Зерновой хлеб хорошо включить в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна, стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта, - заключила эксперт.

Ранее медики уточнили, что самое вредное сочетание белого хлеба - с чем-то сладким. Например, комбинация с вареньем для организма как бомба замедленного действия.

Человек, по сути, потребляет пустые калории, которые легко усваиваются. В итоге при малоподвижном образе жизни он обязательно наберет лишние килограммы.