Митя Фомин намерен написать завещание, ведь у него нет ни жены, ни детей

Имущество 49-летнего Мити Фомина исчисляется сотнями миллионов российских рублей, а наследовать его некому.

Журналисты проштудировали этот вопрос в рамках музыкальной премии телеканала RU.TV.

У Фомина имеется двухуровневая квартира площадью 80 м в кв. в столице России. Некоторое время назад артист приобрел небольшую жилплощадь в Крыму в 10 м от берега моря.

Имеется у исполнителя также особняк в Италии, расположенный по дороге из Флоренции и Болонью, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей.

Примечательно, что строению уже больше 300 лет. В настоящее время в имении живет сестра музыканта.

С завещанием Митя не спешит, хотя его мудрая мама наставивает на составлении документа.