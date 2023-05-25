Костомаров пребывает в тяжелой депрессии после того, как лишился конечностей

В СМИ без конца появляется противоречивая информация о том, что Роман Костомаров то плотно работает с психологом, то посылает специалистов такого плана куда подальше.
По имеющимся данным, Костомаров погружен в состояние глубокой депрессии, не переставая переживать из-за того, что лишился конечностей. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
Известно, что в клинике Коммунарки спортсмен будет лечиться до самой осени.
Медики работают над нормализацией функционирования его внутренних органов и психического здоровья, протезированием.
Несмотря на информацию о переводе фигуриста для протезирования в Германию, он остается в России.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__