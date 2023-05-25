Дакота отреагировала на негативную оценку Собчак ее свадебного наряда

Рита Дакота в своем Телеграм-канале ответила Ксении Собчак на негативную оценку ее образа на росписи с Федором Белогаем.
Дакота и ее возлюбленный отказались от традиционных нарядов, а после регистрации брака в МФЦ отправились ремонтировать детский дом.
Наряд исполнительницы раскритиковала Ксения Анатольевна. Артистка успокоила звездную блондинку, заверив, что платье будет, но летом у моря на празднике для друзей.
Напомним, что Рита и Федор прибыли в ЗАГС на самокате в спортивных костюмах: она в черном, он - в зеленом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__