Дакота отреагировала на негативную оценку Собчак ее свадебного наряда

Рита Дакота в своем Телеграм-канале ответила Ксении Собчак на негативную оценку ее образа на росписи с Федором Белогаем.

Дакота и ее возлюбленный отказались от традиционных нарядов, а после регистрации брака в МФЦ отправились ремонтировать детский дом.

Наряд исполнительницы раскритиковала Ксения Анатольевна. Артистка успокоила звездную блондинку, заверив, что платье будет, но летом у моря на празднике для друзей.

Напомним, что Рита и Федор прибыли в ЗАГС на самокате в спортивных костюмах: она в черном, он - в зеленом.