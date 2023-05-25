Лукашенко: интеграция ЕАЭС идёт «сложно и откровенно медленно»

25 мая Александр Лукашенко прибыл в московский Кремль, поучаствовав в заседании высшего экономического совета ЕАЭС, а также в переговорах с Владимиром Путиным. Во время встречи с коллегой Лукашенко в присутствии журналистов сообщил, что интеграция Евразийского экономического союза идёт "сложно и откровенно медленно" в некоторых конкретных вопросах.

Примечательно, что перед рабочим визитом в Москву, проходящим с 24 по 25 мая, Александр Лукашенко сообщил, что намеревается обсудить с Путиным ряд проблем, "которых вообще не должно быть" в совместной работе российского и белорусского правительств.