Наследнику Кучеренко Константину вручили уникальную вещь на похоронах отца

Сыну покойного замруководителя Минобрнауки Петра Кучеренко Константину на похоронах на Троекуровском кладбище подарили уникальную вещь.

Накрывать гроб государственным флагом принято при погребении госслужащих, скончавшихся при исполнении рабочих обязанностей. Так же сделали и с супругом Дианы Гурцкой

В конце траурной церемонии сыну покойного вручили триколор в деревянный коробке.

Кучеренко ушел в мир иной на 47-м году жизни. Смерть чиновника наступила, когда тот возвращался из командировки на Кубу.

Самолет затормозили в Минеральных Водах, но это не спасло Петру жизнь.