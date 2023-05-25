Кипелов высказался относительно присуждения ему звания заслуженного артиста РФ

Исполнитель Валерий Кипелов 24 мая был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Звезда сцены высказался по поводу, о чем сообщает "НАШЕ Радио".

Кипелов выразил слова благодарности своим фанатам и коллегам за такую высокую оценку его заслуг в течение 43 лет.

Певец обратил внимание, что награда получена им благодаря своему коллективу и поклонникам его творчества.

Он отметил, что это заслуга тех, с кем он сотрудничал и работает в настоящее время, отметив авторов текстов композиций, членов группы "КИПЕЛОВ".