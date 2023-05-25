Москва: Ядерное оружие в Беларуси остается под контролем России

«Россия не будет передавать ядерное оружие Беларуси: контроль над ним и решение о его применении остаются за российской стороной», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс», в четверг в Минске при подписании соглашения.

Документ регулирует порядок размещения.

С белорусской стороны документ подписал министр обороны Виктор Хренин.

«Сегодня «коллективный» Запад оказывает беспрецедентное давление и на Беларусь, и на Россию по всем направлениям национальной безопасности», — сказал он при подписании.

Поэтому Минск заинтересован в углублении партнерства с Россией.

Беларусь уже является самым важным союзником России.