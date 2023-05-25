Shaman обвинили в пошлости из-за композиции Мед

Новый клип Ярослава Дронова на трек под названием "Мёд" вышел на Ютубе и набрал около 400 000 просмотров, вызвав у многих негативную реакцию.

Конечно, в большинстве недовольными оказались девушки, обвинившие артиста в пропаганде многоженства и сравнили его с Филиппом Киркоровым.

Артиста обвинили в пошлости, заметив, что после "Встанем" и "Я - русский" исполнитель "опустился".

Имеются и такие, кто оценил юмор и те, кто рад тому, что наконец в репертуаре Shaman есть наконец "неполитический электропоп".