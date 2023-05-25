Chanel сообщает о росте чистой прибыли на 14,2% после рекордных продаж в 2022 год

«В 2022 году Chanel снова добилась устойчивых финансовых показателей с двузначным ростом во всех категориях», превысив допандемический уровень 2019 года, подчеркнул финансовый директор дома Филипп Блондио.

Он отметил, что в прошлом году группа увеличила свою рабочую силу на 12%, «до более чем 32 000 человек по всему миру».

«Это связано, в частности, с ростом, зарегистрированным в таких областях знаний, как цифровые, информационные технологии и устойчивое развитие», — говорится в пресс-релизе группы.

В 2023 году, несмотря на неопределенность рынка, компания по-прежнему уверена в своей способности обеспечить устойчивый и здоровый рост.