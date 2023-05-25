Трехлетний ребенок попал под поезд в Бремене и получил смертельные травмы

По данным федеральной полиции, мальчик выбежал на рельсы в районе приусадебного участка и был сбит на открытом участке пути скоростным поездом.

Его семья уже заявила о его исчезновении в тот момент, а место происшествия находилось всего в нескольких сотнях метров от дома его родителей.

По данным полиции, малыш находился на гравийной дороге около 7:50 утра и внезапно ступил на рельсы.

Почему мальчик один пробрался из дома в приусадебный участок и как именно он попал на железнодорожную ветку, пока неясно и подлежит дальнейшему расследованию.

Скорость движения на этом участке Северо-Западной железной дороги движется со скоростью около 120 километров в час.