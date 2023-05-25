В Чувашии проходит конкурс самой трезвой улицы

Поэтому было принято решение провести конкурс самой трезвой улицы и поселка в найболее пьющем районе республики, сообщили в пресс – центре Чувашии.

1,3% случаев алкогольных отравлений от общего количества по Чувашии, были зафиксированы в Канашском районе, по итогам первого полугодия.

По решению администрации района там и будет проведен конкурс, победителей которого ждет денежная награда.

В Канашском районе уже сформированы списки людей, которые систематически злоупотребляют алкоголем, чтобы направить их на лечение.

Также медработниками проводятся рейды по выявлению семей с детьми злоупотребляющих выпивкой.

А в Чебоксарах тем временем будут целую неделю праздновать «фестиваль пива».