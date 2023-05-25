В Чувашии проходит конкурс самой трезвой улицы

17:18 2023-05-25

В Чувашии продолжают проводить профилактическую работу по снижению количества отравлений алкоголем людей.

Поэтому было принято решение провести конкурс самой трезвой улицы и поселка в найболее пьющем районе республики, сообщили в пресс – центре Чувашии. 

1,3% случаев алкогольных отравлений от общего количества по Чувашии, были зафиксированы в Канашском районе, по итогам первого полугодия. 

 По решению администрации района там и будет проведен конкурс, победителей которого ждет денежная награда. 

В Канашском районе уже сформированы списки людей, которые систематически злоупотребляют алкоголем, чтобы направить их на лечение. 

Также медработниками проводятся рейды по выявлению семей с детьми злоупотребляющих выпивкой. 

А в Чебоксарах тем временем будут целую неделю праздновать «фестиваль пива».