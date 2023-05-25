Самые действенные способы восстановления здорового сна

При недостаточном количестве сна могут возникают самые разные проблемы со здоровьем от повышенной утомляемости и раздражительности, ухудшения когнитивных функций, до развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Психолог Ольга Сычёва предлагает простые, но очень эффективные методы восстановления качественного ночного отдыха.

Йога расслабляет организм, очищает голову от ненужных мыслей, помогает достичь состояния внутренней гармонии. За подобные упражнения "скажут спасибо" сердце и сосуды, уменьшится напряжение и улучшиться качество сна.

Ароматерапия успокаивает организм, улучшает настроение, придает телу заряд бодрости. Купить аромомасла можно в любой аптеке и применять по-разному, втирая в кожу, добавляя в воду при принятии ванны, распылять в комнате.

Медитации - дыхательные практики успокаивают тело и ум, снимают напряжение и помогают сделать правильные выводы из каждодневных забот. Медитировать можно утром, в обед, вечером, используя современные приложения разные по времени.