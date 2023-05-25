Пашинян и Алиев повздорили на саммите ЕАЭС в Москве

Обозреватели «РИА Новости» уточнили, что причиной возникших разногласий стало использование Алиевым термина «зангезурский коридор», после чего Пашинян указал азербайджанскому лидеру на то, что данная фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении.

Кроме того, Никол Пашинян заявил, что Лачинский коридор заблокирован, но Ильхам Алиев с этим не согласился, что также накалило ситуацию в общении двух политических деятелей.

Отмечается, что президент Российской Федерации Владимир Путин дел всё возможное для примирения Пашиняна и Алиева.